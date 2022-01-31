США доукрепят армию Грузии новыми комплексами комплексов Javelin

31 янв. 12:37

Правительство Грузии одобрили закупку у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн, информирует пресс-служба правительства Грузии по итогам заседания кабмина.

"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что закупка будет осуществлена по упрощенной системе прямым перечислением из бюджета.