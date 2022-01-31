ЕНД возвращается к работе в парламенте

Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" прекращает бойкот работы в парламенте, объявленный в июле 2021 года. Об этом сообщила сегодня председатель фракции Хатия Деканоидзе.

"Еще в субботу на встрече мы приняли решение о том, что фракция "Единое национальное движение - "Сила в единстве" примет участие в работе весенней парламентской сессии и прекратит бойкот", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, Весенняя сессия парламента откроется 1 февраля. Партия "Единое национальное движение", которая представлена в 150-местном законодательном органе 30 депутатами, объявила бойкот в июле 2021 года, после избиения работников СМИ в Тбилиси защитниками традиционных ценностей.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Гела Васадзе, "Единому национальному движению" так и не удалось добиться никаких политических целей бойкотом работы в парламенте, из-за чего и было принято решение все-таки занять положенные депутатские места. "Это вполне естественное решение, потому что парламент является трибуной в любом государстве - и данную трибуну необходимо использовать. Я считаю, что практика парламентских бойкотов себя не оправдала", - сказал он.



При этом эксперт подчеркнул, что каких-либо перемен в работе государства от этого ждать не стоит. "У нас только на бумаге парламентская республика, а на самом деле - oлигархическая автократия, когда все стратегические решения принимает только один человек, Бидзина Иванишвили. Поэтому возвращение "Национального движения" в парламент скажется на политических процессах в Грузии, но на работу государство оно точно не будет влиять", - пояснил Гела Васадзе.

Член "Экспертного клуба Грузии" Вахтанг Маисая также указал на провал политики бойкота. "События последних полутора лет, когда ЕНД постоянно пыталось вывести людей на улицу, а получалось не так много даже в самые политически острые дни прошлой осени, когда был помещен в тюрьму Михаил Саакашвили, показали, что эта стратегия не работает. Я думаю, причина возвращения ЕНД в парламент связана с непопулярностью и идей партии, и ее самой на массовом уровне в Грузии. Именно это вынудило их вернуться на парламентскую стезю политической борьбы", - сказал он.



"Но есть и другая причина: в ЕНД произошел своеобразный внутренний дворцовый переворот, в ходе которого был смещен радикально ориентированный лидер Ника Мелия. Вместо него рычаги управления в партии взяли в свои руки серые личности, которые не проявили себя ни в чем. Это господин Коба Накопия, совершенно непопулярный, не сумевший даже победить в своем районе в парламентских выборах по мажоритарному мандату. Такие люди, естественно, сразу решили, что им удобней сидеть в теплых кабинетах и оттуда проводить протестные мероприятия", - сообщил Вахтанг Маисая.



Политолог обратил внимание, что ЕНД уже не представляет собой какую-либо политическую силу. "Партия распалась на мелкие части, которые по отдельности не имеют никакого влияния. Кроме того, большинство по-прежнему у правящей партии "Грузинская мечта", влияющей на ход событий внутри парламента и держащей в руках все бразды правления. ЕНД ничего не сможет сделать с решениями "Мечты"", - заключил член "Экспертного клуба Грузии".