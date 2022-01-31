Россияне массово бронируют туры на лето в Турцию

31 янв. 12:32

По данным АТОР, более 70% всех бронирований туров на лето приходится на Турцию, пишет ТАСС.

"Турция стала самым востребованным зарубежным направлением в рамках акции по раннему бронированию: более 70% всех продаж на лето 2022 года", - сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В этом году спрос на туры в Турцию в рамках раннего бронирования оказался выше, чем в допандемийные 2018-2019 годы.

Бронировать туры в Турцию на лето 2022 года можно с 1 октября 2021 года.

Также раннее бронирование открыто в Грецию, Египет и на Кипр.

Глава АТОР подчеркнула, что российские туристы стали менее охотно заранее бронировать туры за границу, при этом на внутренних направлениях замедления продажи туров с большой глубиной нет.

По словам Ломидзе, пандемия привела к тому, что туры часто бронируются "в последнюю минуту".