Мужчина грозился взорвать "Шереметьево"

Угрожавший взорвать один из терминалов московского аэропорта "Шереметьево" мужчина задержан.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, посетитель заявил, что при себе имеет взрывное устройство.
"При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал он.
Отмечается, что аэропорт "Шереметьево" в настоящее время вернулся в штатный режим работы.