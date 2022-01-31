Мужчина грозился взорвать "Шереметьево"

31 янв. 12:23

Угрожавший взорвать один из терминалов московского аэропорта "Шереметьево" мужчина задержан.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, посетитель заявил, что при себе имеет взрывное устройство.

"При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказал он.

Отмечается, что аэропорт "Шереметьево" в настоящее время вернулся в штатный режим работы.