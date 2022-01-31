Безработная в депрессии - что известно о женщине, бросившей дочь в вольер к медведю

31 янв. 12:01

В пресс-службе министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана рассказали о жительнице Ташкента, которая в пятницу бросила собственную дочь в вольер к медведю в зоопарке.

"Гражданка З.Т. проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу, в махалле "Кумарик" Сергелийского района Ташкента. Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Женщина является безработной, ей и ее детям уже неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь.

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", женщине грозит минимум 15 лет тюрьмы.

Напомним, медведь не тронул трехлетнего ребенка, однако девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения с высоты. "В настоящее время ее здоровье находится в удовлетворительном состоянии", - указали в минздраве.