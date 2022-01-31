Борис Щербаков вновь доставлен в больницу с COVID-19

31 янв. 11:58

Актера Бориса Щербакова вновь госпитализировали с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила его жена Татьяна Бронзова.

По ее словам, в настоящее время ее супруг чувствует себя хорошо, есть только слабость.

"Сейчас уже хорошо, и даже коронавирус вчера уже дал отрицательный результат. Да, когда госпитализировали, то был коронавирус, а вчера уже отрицательный", - цитирует Бронзову РИА Новости.

Она также сообщил, что Щербаков будет находиться в больнице еще несколько дней. "Он еще пока в больнице, но, я думаю, что через 2 дня его выпишут. Сегодня понедельник, сегодня как бы там врачи, так что посмотрим", - сказала супруга актера.