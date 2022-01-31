Турция приняла более 30 млн туристов в 2021 году

31 янв. 12:00

Более 30 млн иностранных туристов посетили Турцию в 2021 году, 4,69 млн из них приехали из России, приводит данные Министерство культуры и туризма Турции по итогам ушедшего года.

"В 2021 году Турцию посетил 30 млн 38 тыс 961 иностранный турист, что на 88,08% больше по сравнению с 2020 годом. В период с января по декабрь больше всего приехало туристов из России - 4 млн 694 тыс 422 человека", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что на втором и третьем местах по этому показателю следуют Германия и Украина – 3,085 млн и 2,060 млн соответственно.