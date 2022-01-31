Врач: последствием "омикрона" может стать сосудистое воспаление

31 янв. 11:39

Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал в беседе с Ura.ru, что к последствиям перенесенного омикрон-штамма относится "аберрантный гиперкоагуляционнный ответ".

"Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление", - указал специалист.

Последствие возникает не у всех пациентов, подчеркнул он. У некоторых пациентов, перенесших дельта-штамм, наблюдались похожие последствия, напомнил Токарев.

Гиперкоагуляция - склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы, воспалительные реакции могут усугублять ситуацию, еще больше сгущая кровь.