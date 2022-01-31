Восьмерых пострадавших при взрыве на шахте в Ткибули доставили в больницу

31 янв. 11:36

Шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, получили повреждения в результате взрыва метана. Об этом сообщил глава ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуга Кашибадзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время в клинике находятся восемь пациентов, трое из них помещены в реанимацию.

"Состояние тех пациентов, которые помещены в реанимационное отделение, весьма серьезное, у одного из них отмечается 60% повреждений и термические повреждения. Все они контактны и адекватны", - цитирует Кашибадзе "Грузия Online".

Напомним, в ночь с 30 на 31 января на шахте Миндели в Ткибули произошел взрыв, в результате чего погиб один человек, еще восемь пострадали. МВД начало расследование по статье 240 УК о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.