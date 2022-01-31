В Москве стартовала детская вакцинация от коронавируса

31 янв. 11:20

Бесплатная вакцинация подростков от COVID-19 препаратом "Спутником М" стартовала в Москве, ее могут сделать все желающие 12-17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник, сообщает пресс-служба социального комплекса города.

"В Москве стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков. Прививку "Спутником М" могут сделать все желающие от 12 до 17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник", - сказано в сообщении.

Напомним, препарат "Спутник М" включает в себя два компонента, которые необходимо вводить с интервалом в 21. Запись на вакцинацию нужно только на первый прием, запись на вторую произойдет автоматически.