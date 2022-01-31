В Санкт-Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в супругу из пистолета

31 янв. 10:58

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который выстрелил в жену из пистолета. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился в воскресенье, 30 января, в квартире дома 60 по улице Седова.

В ведомстве отметили, что между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он выстрелил в женщину из пистолета, переделанного из охолощенного в боевой.

Полицейские установили, что пара находится в бракоразводном процессе. Мужчину доставили в полицию и составили на него протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).