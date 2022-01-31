Минсельхоз дал прогноз по росту цен на молочную продукцию

31 янв. 10:58

В 2022 году резкого роста цен на молочную продукцию не ожидается, сообщили в Минсельхозе РФ, при этом цены будут повышаться по отдельным позициям.

"Принимаемые меры (поддержки - ред.) в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В 2021 году, несмотря на существенное увеличение издержек производителей, динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, отметили в ведомстве.

С февраля почти на 10% подорожает часть ассортимента группы Danone (бренды "Простоквашино", "Активиа" и другие), пишет в понедельник "Коммерсантъ".

В Минсельхозе указали, что предприятия отрасли стараются максимально сдерживать рост цен, однако «на фоне продолжающегося повышения затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции".

На прошлой неделе вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, в том числе компенсацию затрат на корма, чтобы не допустить роста цен на продукцию.