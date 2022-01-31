Госсекретарь Казахстана сможет представлять интересы президента

31 янв. 10:53

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому расширяются полномочия государственного секретаря республики. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Так, госсекретарь, помимо прежних функций, по поручению главы государства сможет представлять его интересы во время общения с политическими партиями, координировать работу комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике.

Напомним, 5 января госсекретарем Казахстана стал помощник президента Ерлан Карин.