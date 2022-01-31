В Москве срочно расширяют коечный фонд для детей с коронавирусом

31 янв. 10:37

В Москве существенно возросла заболеваемость и госпитализация детей с коронавирусом, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас, в связи с распространением штамма "омикрон", существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19", - рассказала Ракова.

Она добавила, что в городе будет увеличен коечный фонд для детей с ковид.

"Впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г.Н. Сперанского. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тыс коек", - отметила заммэра.

В корпусе ДГКБ №9 им. Сперанского уже подготовлены палаты и боксы, разграничены зоны, оборудованы шлюзы и специальные помещения для персонала.

Также прием детей вскоре начнут Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей.