В Дагестане задержали воров строительных инструментов

31 янв. 10:29

Житель Дербента лишился строительных инструментов на общую сумму 20 тыс рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике Дагестан.

Как рассказал мужчина полицейским, с 15 по 27 января текущего года неизвестный проник в дом потерпевшего и вынес инструменты на сумму 20 тыс рублей.

Полицейские задержали двух местных жителей, которые признали свою вину. Злоумышленники заявили, что вынесли из дома строительные инструменты во время ремонтных работ.

Отмечается, что в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("кража"). Похищение у воров было изъято.