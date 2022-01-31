Названа статистика распространения ковида в Грузии

31 янв. 10:28

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 13 150, информирует StopCov. За отчетный период болезнь унесла жизни 35 человек.

Всего с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 175 923 случая заражения.

"Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 503 человека, с начала пандемии – 1 009 778. Скончались 14 980", - приводит публикацию Sputnik Грузия.

Также сообщается, что за 24 часа сделано 5 623 теста, в том числе 27 148 на антиген и 18 475 ПЦР-тестов.