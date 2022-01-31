Lufthansa намерена через неделю возобновить рейсы в Казахстан

31 янв. 10:27

С 7 февраля 2022 года германская авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Предполагается, что со следующей недели будут возобновлены полеты по маршрутам Франкфурт - Нур-Султан и Франкфурт - Алматы. Выполняться они будут два раза в неделю на воздушном судне A330, передает ТАСС.

Напомним, ранее Lufthansa временно приостановила полеты в Казахстан на фоне происходивших в стране протестов.