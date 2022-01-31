В Госдуме заступились за уничтожаемую санкционку

31 янв. 10:19

Конфискованные и санкционные продукты можно не уничтожать, а использовать по прямому назначению, пишет газета "Известия".

Соответствующие поправки в этом году в Госдуме внесут в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Таким образом, может быть введен запрет на уничтожение и захоронение продуктов, которые можно есть.

В настоящее время в России ежегодно уничтожаются десятки тысяч тонн пригодных для употребления продуктов. "Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Автором законопроекта выступает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, он уверен, все конфискованные продукты - как отечественные, так и зарубежные, следует использовать по прямому назначению после проведения соответствующей экспертизы.