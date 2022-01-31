Полномочия президента Армении будут прекращены, если он не передумает

31 янв. 10:09

Пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян заявила, что полномочия президента республики Армена Саркисяна будут прекращены, если он до конца дня не откажется от отставки.

"Полномочия президента Армении будут прекращены, если он в течение сегодняшнего дня не отзовет свое заявление об отставке", - цитирует Хачатрян РИА Новости.

Она подчеркнула, что в таком случае протокол, который констатирует прекращение полномочий главы государства, за подписью руководителя парламента обнародуют на следующий день.

Напомним, Армен Саркисян подал в отставку с должности президента Армении 23 января.