Новогодняя иллюминация станет круглогодичной в Геленджике

31 янв. 10:00

Власти Геленджика решили оставить на улицах города часть праздничной иллюминации, появившейся перед Новым годом.

"В период новогодних праздников, в администрацию поступила масса положительных отзывов по поводу новой концепции наружного освещения города. В этой связи, по поручению главы курорта, решено было часть новогодней иллюминации сделать постоянной", - рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Сохранится большая часть эффектных конструкций: декоративное освещение балюстрады, ракушки на набережной, световая иллюминация Платановой аллеи и сквера Первомайский, кроме того, до лета останется подсветка фонтанов в Первомайском сквере, на Лермонтовском бульваре.

"Алексей Богодистов поручил главному архитектору Геленджика уже сейчас начать разработку нового проекта праздничного оформления города на следующий год. Планируется, что еще больше улиц будет празднично оформлены. Новые дизайнерские решения коснутся, в частности, улицы Ленина", - отметили в мэрии.

Ель на Центральной площади Геленджика разберут в ближайшее время.