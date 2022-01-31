Общественным транспортом в Саудовской Аравии разрешат пользоваться только вакцинированным

31 янв. 9:59

С 1 февраля общественный транспорт в Саудовской Аравии будет доступен только вакцинированным от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Главном управлении транспорта королевства.

"С 1 февраля 2022 года вакцинация бустерной дозой и официальный "иммунный статус" в специальном приложении [Минздрава] являются обязательным условием для пользования наземным, морским, железнодорожным транспортом, - отмечается в обнародованном сообщении ведомства.

Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации.

Таким образом, с завтрашнего дня наличие вакцины необходимо будет для проезда в поезде, такси, автобусе, пароме, для аренды машины, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок. Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированные или не полностью вакцинированные люди не смогут посещать штаб-квартиру ведомства, здания транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 374 млн, из них более 5,6 млн человек скончались. В Саудовской Аравии выявили 683 053 случая заражения.