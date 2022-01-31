Взрыв на шахте в Грузии унес жизнь одного человека

31 янв. 9:49

Угольная шахта взорвалась в грузинском городе Ткибули, который расположен примерно в 165 км от Тбилиси

Инцидент произошел в ночь на 31 января. Как сообщает Sputnik Грузия, жертвой взрыва стал один человек. Кроме того, в больницу были доставлены восемь пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Он получил ожоги верхней части тела и дыхательных путей. Еще у четырех пациентов ожоги на теле и они проходят дополнительные исследования.

О возможных причинах трагедии пока неизвестно. В МВД Грузии уже заявили, что начато расследование по статье 240 УК о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.