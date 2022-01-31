Стоматолог: коронавирус ведет к воспалительным заболеваниям полости рта у большинства пациентов

31 янв. 9:44

Заболевание коронавирусом может провоцировать воспалительные процессы в полости рта, предупредил кандидат медицинских наук, стоматолог-ортопед, профессор, главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Мы видим неуклонный рост заболеваний слизистой оболочки полости рта, вызванный коронавирусом. У 61% пациентов, перенесших ковид, после проведения бактериологического исследования был поставлен диагноз «кандидоз». При ковиде на фоне снижения иммунитета и применения антибиотиков высокий риск присоединения грибковой инфекции", - поделился стоматолог.

Около 50% пациентов после коронавируса жалуется на появление язв на щеках, почти 100% переболевших отмечают, что появился неприятный запах изо рта. "Как правило, неприятный запах сопровождается заболеваниями ЖКТ или хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей", - объяснил Сойхер.

Он призвал вскоре после выздоровления посещать стоматолога, врач проведет профилактический осмотр и назначит адекватную терапию.