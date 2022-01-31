Мирзиеев посетит открытие Олимпиады в Пекине

31 янв. 9:26

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Помимо узбекского лидера, в Китай приедут главы других государств Средней Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие руководители стран.

Кроме того, в церемонии открытия также поучаствуют президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Узбекистан на этих играх представит 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев.