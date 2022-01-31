Геологи обнаружили в Казахстане новые залежи нефти

31 янв. 9:17

На месторождении Узень на юго-западе Казахстана специалисты обнаружили новые залежи нефти, сообщает в понедельник пресс-служба компании "Казмунайгаз".

"На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов", - отметили в компании.

Данная находка улучшит экономические показатели "Казмунайгаза". Специалисты в настоящее время производят корректировку проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.

Месторождение Узень - одно из крупнейших в мире, оно характеризуется уникальными начальными геологическими запасами.