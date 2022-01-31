Симферополь частично останется без воды

31 янв. 9:03

Некоторые улицы Симферополя останутся без воды 31 января, проинформировали в пресс-службе ГУП РК "Вода Крыма".

Уточняется, что в городе будет подача воды будет приостановлена с 08.00 до 17.00 на сетях холодного водоснабжения по улице Нестерова воды не будет по адресам: улица Тарабукина, улица Бархатовой, улица Долетова, улица Дарвина, улица Нестерова, улица Токарева, улица Жирова, улица Цветочная, улица Скифская, улица Связистов, улица Винницкая, пер. Конечный, улица Петровская Балка, улица Крылова, уд. Коммунальная, улица С. Перовской, улица Пирогова, улица Дацуна, улица Б. Хохлова, улица И. Голубца, улица З. Рухадзе, улица Ген. Родионова, а также прилегающие улицы и переулки.