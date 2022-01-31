В Грузии от ковида вакцинировано 74% сотрудников школ

31 янв. 8:55

В настоящее время в Грузии вакцинировано 73,6% учителей и представителей школьной администрации, приводит данные республиканский Минздрав.

Уточняется, что с возобновлением учебного процесса в школах в усиленном режиме проводится процесс тестирования педагогов и персонала.

"Именно прошедшие переподготовку врачи проводят тестирование персонала на COVID-19 в этих школах. А в школах, где врачи пока не прошли переподготовку, процесс тестирования будет организован Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья", – приводит сообщение Sputnik Грузии.