В Кисловодске обновляют многоэтажки

31 янв. 8:55

В Кисловодске реставрируют фасады высотных зданий, расположенных на въезде в город. Также там устанавливают подсветку и демонтируют незаконные перепланировки и лоджии.

Работы ведутся в соответствии с решением главы Ставрополья Владимира Владимирова.

"Темпы работ по облицовке зданий, к сожалению, в последнее время снизились. Это вызвано рядом причин", - отметил глава города Евгений Моисеев, выразив уверенность в том, что в ближайшее время работы наберут должные обороты и проект по формированию нового облика въездной группы в Кисловодск завершим в этом году.