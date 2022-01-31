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Врач назвала время, идеальное для вакцинации

Врач назвала время, идеальное для вакцинации

Цель вакцинации – профилактика инфекционных заболеваний, напомнила врач-терапевт, гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Вера Сухова, отметив, что иммунная система реагирует на прививку как на вирус и вырабатывает ответ для защиты от инфекции в будущем.

Далее она отметила, что само заболевание вакцина вызвать не может, однако у прививок есть ряд противопоказаний, например, хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и ряд других болезней.

Далее она обратила внимание на то, что при наличии противопоказаний может быть выдан метотвод, передает агентство "Прайм".

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