Врач назвала время, идеальное для вакцинации

31 янв. 8:25

Цель вакцинации – профилактика инфекционных заболеваний, напомнила врач-терапевт, гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Вера Сухова, отметив, что иммунная система реагирует на прививку как на вирус и вырабатывает ответ для защиты от инфекции в будущем.

Далее она отметила, что само заболевание вакцина вызвать не может, однако у прививок есть ряд противопоказаний, например, хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и ряд других болезней.

Далее она обратила внимание на то, что при наличии противопоказаний может быть выдан метотвод, передает агентство "Прайм".