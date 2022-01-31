В числе прибывших на Олимпиаду выявили 37 новых случаев заражения ковидом

31 янв. 8:05

Руководство Китая выявило 37 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, информирует оргкомитет.

Известно, что к настоящему времени в страну прибыло 1 252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лиц и 630 человек.

"В результате ПЦР-тестирования спортсменов в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 37 новых случаев заражения, 12 - среди атлетов и официальных лиц, 25 - среди представителей заинтересованных сторон", - говорится в сообщении оргкомитета.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.