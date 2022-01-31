Власти Казахстана начали поддерживать пострадавший бизнес

31 янв. 7:05

Власти Казахстана приступили к компенсации ущерба субъектам малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате произошедших в начале января беспорядков, информирует пресс-служба премьер-министра республики Алихана Смаилова.

Уточняется, что в рамках работы региональных комиссий в адрес обратившихсяс бизнес енов были направлены первые компенсации.

"Так, в городе Алматы 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 млн тенге ($75,8 тыс.)", - приводит сообщение ТАСС.

Также в сообщении говорится, что в Алматы 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму $75,8 тыс