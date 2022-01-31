В Грузии зафиксированы первые смерти от "омикрона"

31 янв. 6:45

Случаи летального исхода среди пациентов инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" произошли на территории Грузии. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Сегодня в стране 146 тыс активных случаев, что очень много. Индивидуальная диагностика уже невозможна. В первую неделю января циркуляция "омикрона" у нас была, предположительно, 15-20%, во вторую неделю - 50%, в третью мы уже дошли до 90%", - сказал он.

Гамкрелидзе добавил, что тяжелые пациенты и летальные исходы, к сожалению, вызваны "омикроном", передает Prime Time.