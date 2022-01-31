Обзор СМИ Кавказа 24 - 30 января

На минувшей неделе по приглашению главы Северной Осетии Сергея Меняйло в республике с двухдневным визитом побывал Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Визит посла начался с посещения Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К.Л. Хетагурова, где он встретился с руководством университета, преподавателями и студентами. Как отмечает газета "Северная Осетия", сотрудничество вуза с Ираном имеет давнюю историю, а активная совместная работа началась почти четверть века назад. В 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор СОГУ развивает академические связи с ИРИ. Вуз взаимодействует с Университетом им. Алламе Табатабаи и Тегеранским университетом, осуществляется регулярный обмен студентами и преподавателями. На протяжении трех лет реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире". В 2017 году на площадке СОГУ состоялась Международная научно-практическая конференция "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества". В рамках мероприятия вузы-партнеры заключили соглашение о совместной реализации программ бакалавриата магистратуры по направлению "востоковедение".

"Рад приветствовать вас в нашей республике! Народы Ирана и Осетии связывает много общего в прошлом и в настоящем – сама жизнь диктует, чтобы у нас с вами были добрые отношения, имеющие долгосрочные планы", - сказал Сергей Меняйло. По предложению Джалали было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители посольства ИРИ и правительства Северной Осетии. Группа займется составлением "дорожной карты" по дальнейшему развитию связей между Ираном и Северной Осетией. Посол также выдвинул инициативу об организации взаимных бизнес-миссий и проведении экономической выставки во Владикавказе.

В стенах Национального музея посол Ирана встретился с представителями бизнеса Северной Осетии. Спикеры отметили, что Осетия и Иран взаимодействуют уже на протяжении нескольких лет, кроме того, существуют соглашения о сотрудничестве с несколькими торгово-промышленными палатами Ирана. Тем не менее министр экономического развития РСО–А Заур Кучиев оценил существующий на сегодняшний день товарооборот между Осетией и Ираном как скромный. В 2020 году республика экспортировала в Иран товаров на один миллион долларов, с иранской же стороны импорт составил всего 200 тыс. долларов США.

Иранская сторона получила приглашение для участия в международном экономическом форуме "Южные ворота", который пройдет осенью этого года в Осетии, а также к сотрудничеству в транспортно-логистическом хабе, который планируется создать, учитывая выгодное географическое положение республики. Подобная промышленно-транспортная зона позволит иранским предприятиям и экспортерам динамично осуществлять здесь таможенные операции и создавать склады хранения, что, в свою очередь, поможет сократить издержки для работы с регионами РФ. Казем Джалали предложил предпринять шаги для активизации двусторонней предпринимательской деятельности, в первую очередь, создать рабочую группу из представителей Ирана и Северной Осетии. Также Джалали предложил определить провинции в Иране, которые начнут сотрудничество по конкретным проектам с бизнесменами Осетии.

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Кабардино-Балкария вошла в пятерку лидеров по догазификации в общероссийском рейтинге. Эта информация прозвучала на совещании правительства КБР по вопросам реализации перечня поручений президента РФ по газоснабжению субъектов России под председательством руководителя федерального штаба зампредседателя правительства РФ Александра Новака, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства КБР.

Рейтинг формируется по 11 критериям, среди которых наличие в регионе утвержденных планов-графиков в составе программы газификации, процент исполненных договоров до границ участка от общего количества заключенных договоров, уровень спецнадбавки на транспортировку газа и другие. Важнейший критерий – процент подключенных к газопроводу домовладений.

В сентябре 2021 года, когда программа заработала в республике, в ней были зарегистрированы 1122 домовладения, с тех пор поступило 763 заявки от населения, заключено 576 договоров, из которых больше половины уже исполнены. Газ уже подведен к 355 домовладениям. Газораспределительной организацией плановые показатели 2021 года выполнены, и к концу текущего года планируется завершить все мероприятия по программе догазификации в республике.

Программа предполагает строительство газопроводов до границ участков в уже газифицированных населённых пунктах без привлечения средств жителей. Все работы, которые проходят до границы участка, для заявителя бесплатны. Собственнику домовладения нужно оплатить подключение к газовым сетям внутри участка, а также купить необходимое внутридомовое газовое оборудование. Соответствующий закон в июне 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин.

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Глава Минздрава Южной Осетии Сослан Наниев проинформировал о ситуации в сфере здравоохранения республики, сообщает "Спутник-Южная Осетия". По словам министра, на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости. В начале года были некоторые трудности с медикаментами в "красной зоне", однако "эту проблему удалось решить". Нехватки сертифицированного медицинского кислорода в медучреждениях Южной Осетии не наблюдается. "Существуют соответствующие договоренности с Российской Федерацией, и мы не испытываем недостатка в кислороде. Объем, который у нас имеется, позволяет оказывать помощь до 200 пациентам одновременно в течение двух недель. Жидкий кислород находится в резерве. Это около восьми тонн, а тот кислород, который используется на данный момент, вырабатывается кислородной станцией", – сказал он. Также министр проинформировал о закупке оборудования для ПЦР-лаборатории, что позволит самим проводить тесты на базе Республиканского многофункционального медицинского центра. Министр отметил, что на сегодняшний день осуществляется более тщательный контроль за распределением медикаментов. В ближайшее время весь учет лекарств будет вестись в электронном виде, что позволит своевременно реагировать на возникающий дефицит препаратов не только на складе, но также и в отделениях больниц. Государственные аптеки РЮО также переведены в цифровой режим, что позволит покупать лекарства онлайн с доставкой на дом по цене ниже рыночной.

Говоря о реализующихся программах в сфере здравоохранения, Сослан Наниев сообщил, что в феврале будет закуплено оборудование для продолжения протезирования тазобедренных суставов. Протезирование будет ежемесячным. В марте планируется приезд травматологов, которые обучат местных специалистов протезированию коленных суставов. Он также подчеркнул, что протезы будут высокого качества, и для населения этот вид медицинской помощи станет бесплатным.

По словам министра, в феврале ожидается приезд в РЮО высококлассного травматолога на постоянное место работы. Он специалист по оказанию помощи пациентам при тяжелых травмах при ДТП, а также по огнестрельным и миновзрывным травмам. Министр проинформировал президента также о приезде судебно-медицинского эксперта, а также на постоянное место работы двух анестезиологов-реаниматологов. Также в республику приедет нейрохирург, для которого в планах Минздрава закупить необходимое оборудование для работы. "Нейрохирург будет оказывать помощь пациентам при травмах головы, позвоночника, а также будет оперировать межпозвоночные грыжи", – сказал министр. Наниев сообщил, что есть договоренность с североосетинскими коллегами по о санитарной авиации, проект соглашения рассматривается.

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В Абхазии обеспокоены наплывом в республику нелегальных экскурсоводов из России, которые, как здесь утверждают, проводят экскурсии и при этом искажают историю страны, обычаи народа, более того, рассказывают мифы о республике, выставляя народ в невыгодном свете и, тем самым подрывают имидж государства. Об этом, как пишет агентство "Абхазия-информ", говорилось на встрече в Министерстве туризма с представителями местного профсоюза экскурсоводов. В главном туристическом ведомстве страны считают, что такие случаи недопустимы.

Ранее проблема нелегальной экскурсионной деятельности была темой обсуждения и в парламенте. Отмечалось, что, главным образом, такой деятельностью занимаются частные компании из Краснодарского края. Их представители въезжают в Абхазию в основном на "минивэнах" под видом оказания услуг по перевозке пассажиров, что не запрещено законом, но фактически с группами туристов ездят по местам показа и проводят экскурсии. Согласно положению министерства туризма оказывать экскурсионные услуги могут только лицензированные гиды, однако, доказать, что фирма оказывает экскурсионные услуги, а не просто занимается перевозкой пассажиров, зачастую не представляется возможным, что и дает широкие возможности для деятельности таких фирм. При этом не поступают в бюджет налоговые отчисления, без работы остаются местные гиды, поскольку часто такие фирмы демпингуют цены на услуги. Немаловажный аспект – страдает имидж страны, ведь гиды не из Абхазии часто не знают и не вникают в историю и проблемы страны и представляют ее туристам не в лучшем свете. "Мы сталкиваемся с ними, слышим как они преподносят информацию об Абхазии.

Во многих странах мира, в том числе и в РФ, невозможна работа экскурсоводом негражданина страны, а тем более - без лицензии", – подчеркнул председатель Республиканского профсоюза экскурсоводов Дмитрий Габния. Еще одной проблемой, связанной с нелегальными экскурсиями, является безопасность туристов. Часто такие фирмы устраивают экскурсии в не предназначенные для показа места, такие как заброшенные здания, посещение которых может привести к несчастным случаям. Они также нередко устраивают экскурсии на джипах в горы, что также не безопасно. Об этих экскурсиях не предупреждается заранее МЧС, что в случае необходимости сильно затрудняет поиск людей. Поскольку цены на их услуги дешевле, сами туристы соглашаются при необходимости подтвердить, что их поездка не является экскурсионной. Парламентариями было решено, совместно с профсоюзом экскурсоводов, проработать необходимые изменения в нормативно-правовой базе экскурсионной деятельности, говорится на сайте "Апсныпресс".

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В Чечне разработали 130 маршрутов для активного отдыха. Сюда входят и туры по горам, и по столице республики - Грозному, а также по религиозным объектам. Ежемесячно организовываются джип-туры, конкурсы и другие мероприятия для привлечения все большего количества любителей путешествовать, сообщает построенных в средние века и намного раньше, пишет местная газета "Вести республики". В регионе есть 633 примечательных мест, связанных с культурным наследием, в частности, Хойский историко-архитектурный комплекс - в народе село Хой принято называть селом стражников; Ушкалойские башни-близнецы; Цой-Педе – город мертвых; построенная в центре Шали мечеть "Гордость мусульман" - самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тыс. человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч; мечеть "Сердце Чечни" в центре Грозного - одна из крупнейших в России и Европе. Строительство мечети было начато в апреле 2006 года и закончено в октябре 2008 года. Еще одна достопримечательность расположилась на территории столицы республики. Это Мемориальный комплекс Славы им. первого президента ЧР А.Х. Кадырова.