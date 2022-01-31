Кисловодский проспект Победы станет односторонним

31 янв. 5:25

Главная улица ставропольского Кисловодска – проспект Победы - в скором времени станет односторонней – ее реконструкцию спроектируют в наступившем 2022 году, - сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске разработают проектную документацию для реконструкции проспекта Победы. По задумке проектировщиков, главную городскую артерию расширят, дорогу сделают односторонней в сторону выезда. В сторону центральной части города выделят одну полосу для общественного транспорта, по которой будут двигаться автобусы и электротранспорт", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Проект, который будет стоить порядка 46 млн рублей, позволит в ближайшие годы полностью изменить транспортную ситуацию в Кисловодске. С реконструкцией проспекта Победы центральная часть города избавится от сложившейся транспортной нагрузки, а в город можно будет попасть по новым въездам - Западному и Северном обходам.

"Такой подход не только решит проблему заторов на городских улицах, но и улучшит экологию в городе", - добавил глава Кисловодска.