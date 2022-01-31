"Донэлектросталь" инвестирует в строительство "Экопарка" в Ростове

31 янв. 3:23

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил ООО "Донэлектросталь" разработать проект планировки и межевания территории рощи на левом берегу Дона, в рамках которого инвестор за свои средства создаст "Экопарк", - сообщили в администрации.

"Как будет развиваться эта территория, мы решили вместе с ростовчанами во время субботника в октябре прошлого года. У этой местности интересный ландшафт, и горожане попросили сохранить зеленые насаждения и сделать здесь благоустроенную зону отдыха. Они одобрили идею природного парка с освещением, экотропинками и переходными мостиками, концепцию единого пешеходного пространства, соединяющего рощу и парк Левобережный", - рассказал Алексей Логвиненко, передает "АиФ-Ростов".

В подписанном градоначальником разрешении говорится, что в проекте должны будут сохранить границы рощи, а новые объекты возводить лишь на свободных участках.

Также сити-менеджер пообещал, что концепция пройдет общественные обсуждения, и если в проекте не будет условий для создания "Экопарка", то ее не утвердят.