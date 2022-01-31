Зимний театр в Сочи обновит интерьер

31 янв. 1:21

Власти Сочи обновят интерьер городского Зимнего театра – уже в феврале он откроет свои двери для посетителей, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Реставраторам предстоит заменить устаревшие детали интерьера, сохранив при этом исторический облик: обновить текстиль во всем зале, поменять 940 кресел, которые специально изготовили для зрителей, которые начнут устанавливать на следующей неделе.

Также специалисты разработали эскиз нового занавеса, а старый, созданный в 1974 году, станет экспонатом Музея истории города-курорта. Ход работ уже проверил мэр Сочи Алексей Копайгородский, - передает "АиФ-Юг".

Цветовая гамма интерьеров будет сохранена, - пообещали в пресс-службе.

Обновленный Зимний театр в скором времени примет юбилейный, XV зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.