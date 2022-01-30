Новороссийский мемориал "Малая Земля" обретет первозданный вид

30 янв. 23:19

Власти Новороссийска выделят средства в размере 5 млн рублей на обследование мемориала "Малая Земля" в районе мыса Мысхако на юге Новороссийска, - сообщает пресс-служба администрации города-героя.

"Контракт на обследование памятника-ансамбля "Малая Земля" уже заключен. Деньги выделены в рамках региональной госпрограммы "Развитие культуры"", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

На основании отчета о техническом состоянии памятника будет составлено задание на проектирование, оно учтет все работы по устранению дефектов и восстановлению первозданного вида мемориала.

Необходимые объемы финансирования и сроки реализации работ по сохранению объекта культурного наследия будут уточнены позднее, - говорится в сообщении.