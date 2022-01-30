Снег и лед вновь закрыли большегрузное сообщение между Россией и Грузией

30 янв. 21:58

Как сообщили сегодня в Департаменте автодорог Минрегионразвития Грузии, закрыто движение по Военно-Грузинской дороге в Россию для большегрузного транспорта.

"Из-за снега и гололеда участок Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для транспортных средств с прицепом и полуприцепом", - уточнили транспортные чиновники.

На этих участках возможно движение только легкового транспорта и только через лавинозащитные тоннели.

В настоящее время ведутся работы по строительству объездной дороги Квешети-Коби, которая даст альтернативу участку Коби-Гудаури, однако проект по плану будет завершен только в 2024 году.