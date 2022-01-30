Брюссель предложил Тегерану освободить Наргес Мохаммади

30 янв. 21:43

Европейская внешнеполитическая служба обратилась сегодня к властям Ирана с призывом освободить из тюрьмы правозащитницу Наргес Мохаммади.

Напомним, Мохаммади была приговорена в прошлом году к 8 годам тюрьмы и 70 ударам плетью.

"Исполнение этого приговора, включая физическое наказание, противоречит универсальным принципам прав человека и верховенства права", - цитирует Интерфакс заявление евродипломатов.

Также в документе отмечается многолетняя правозащитная работа Мохаммади, за которую она не раз оказывалась в тюрьме, из-за чего ее здоровье постоянно ухудшалось.