Врач рассказал, как выпечка и другие продукты убивают печень

30 янв. 21:28

Некоторые продукты при регулярном употреблении губительно сказываются на печени, сообщил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин в Instagram.

"Почти треть населения Земли страдает от болезней печени, однако отказ от определенных продуктов питания может помочь предупредить их развитие", - указал специалист.

Чтобы сохранить печень здоровой, необходимо сократить потребление жирного и копченого мяса, сала - эти продукты увеличивают нагрузку на гепатоциты, синтезирующие желчь для их переваривания.

Вредят печени и искусственные жиры, содержащиеся в маргарине и майонезе.

Выпечка, сладости и газировка также являются врагами печени, отметил врач. "Позже эти углеводы переходят в жировую ткань, повреждая гепатоциты", - объяснил он.

Здоровая печень несовместима с регулярным потреблением фастфуда и алкоголя, добавил специалист.