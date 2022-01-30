Нуланд отвергла идею введения санкций против России "авансом"

30 янв. 21:14

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд отвергла сегодня идею сенатора Роберта Менендеса о введении "авансом" части санкций против России, разработанных на случай "вторжения на Украину".

Нуланд подчеркнула, что администрация президента Джозефа Байдена не хочет вводить санкции против России, пока ничего не произошло. "Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать", - пояснила она.

"Мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", - обратила внимание Нуланд на недостатки введения санкций "авансом".

В то же время она пообещала, что американские санкции станут ударом не только по российским властям, но и по простым россиянам. "Если Путин двинется на Украину, он сильно их почувствует, как почувствует их и российский народ с точки зрения своей экономики. Они нанесут по ним мощный удар", - заключила замгоссекретаря США.