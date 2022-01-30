Мамедъяров стал вторым после Карлсена на турнире Tata Steel Masters

30 янв. 20:58

Сегодня в голландском городе Вагенинген завершился шахматный турнир Tata Steel Masters, участие в котором приняли 14 шахматистов из топа рейтинга FIDE. Турнир прошел по круговой системе.

Победителем турнира стал бесспорный современный лидер шахматного мира Магнус Карлсен (1-е место рейтинга FIDE, 2865 очков) – в 13 матчах он набрал 9,5 очков.

Второе место занял азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров (9-е место рейтинга FIDE, 2767 очков) – ему удалось набрать 8 очков. В последнем туре он встретился с сильнейшим американским шахматистом Фабиано Каруной (4-е место рейтинга FIDE, 2792 очков) и завершил матч вничью.