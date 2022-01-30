Генсек ОДКБ: войны с Украиной не хочет никто

30 янв. 20:44

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире белорусского канала СТВ подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы в обострении отношений.

"Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она нам здесь не нужна. Конечно, очень велики риски провокаций. Это нужно брать во внимание и избегать этого", - призвал Станислав Зась.

Также генсек ОДКБ прокомментировал предстоящие 10-20 февраля белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", отметив, что они "носят сугубо оборонительный характер". "Это внутреннее дело Беларуси и России, которые проводят эти учения на своей территории", - указал он.

В то же время он призвал повысить открытость учений ОДКБ для повышения доверия к деятельности Организации.