Пхеньян намекает, что попытка свергнуть Ким Чен Ына обойдется слишком дорого

Сегодня после сообщений Японии и Южной Кореи о предполагаемом запуске баллистической ракеты в море с восточного побережья КНДР аналитики заявили, что Северная Корея провела испытание самой мощной с 2017 года ракеты дальнего радиуса действия.

Аль-Джазира, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, отмечает что около 7:52 утра (22:52 по Гринвичу) из северокорейской провинции Чаган в сторону моря был запущен снаряд, предположительно, одиночная баллистическая ракета.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на телевизионном брифинге, что снаряд, по оценкам, достиг высоты 2000 км и пролетел за 30 минут на расстояние 800 км. Южная Корея сообщила о той же высоте и расстоянии.

По словам аналитиков, данные свидетельствуют о том, что это была баллистическая ракета средней дальности (БРСД), возможно, Hwasong-12, которая последний раз испытывалась в 2017 году.

"Это ракета большей дальности, чем любая другая, запущенная с ноября 2017 года. Вероятно, БРСД", - написал в Twitter Анкит Панда из Фонда Карнеги за международный мир.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что хочет укрепить вооруженные силы страны и модернизировать вооружение, запустив гиперзвуковую ракету. Ранее Северная Корея подтвердила, что провела испытания двух крылатых ракет большой дальности, и заявила, что рассматривает возможность возобновления "всех временно приостановленных действий", намекая на возможное снятие добровольного моратория на испытания ядерных бомб и межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые за год созвал заседание Совета национальной безопасности (СНБ) и призвал Северную Корею прекратить запуски. Информационное агентство Yonhap сообщило, что за встречей будут внимательно следить, в том числе, чтобы увидеть, будет ли СНБ характеризовать испытание как "провокацию".

Северной Корее, обладающей ядерным оружием, запрещено проводить испытания баллистических ракет в соответствии с санкциями Организации Объединенных Наций, которые также нанесли ущерб ее экономике.

Переговоры о денуклеаризации зашли в тупик после провала саммита между Кимом и тогдашним президентом США Дональдом Трампом в Ханое в 2019 году из-за требования Ким Чен Ына об ослаблении санкций.

В январе Пхеньян открыл границу с Китаем, важным торговым партнером, впервые с начала пандемии коронавируса на фоне сообщений о росте цен на продукты и голоде.

Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле полагает, что Пхеньян хочет напомнить Вашингтону и Сеулу, что попытка свергнуть Ким Чен Ына обойдется слишком дорого.

Следующее испытание состоится менее чем за неделю до начала зимних Олимпийских игр в Пекине, когда Пхеньян будет отмечать 80-летие Ким Чен Ира.

Северная Корея не испытывала ядерное оружие с 2017 года.