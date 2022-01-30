Спортсменов в КБР будут тренировать в условиях высокогорья

30 янв. 20:28

В кабардино-балкарском высокогорном Тырныаузе в скором времени может быть построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном и большим универсальным залом, в котором смогут тренироваться и члены сборных страны по различным видам спорта, - сообщил министр спорта Кабардино-Балкарии Ислам Хасанов.

"Строительство нового здания ФОК "Баксан" в городе Тырныауз Эльбрусского района включено в реализацию действующей государственной программы региона "Развитие физической культуры и спорта в КБР". Данный объект включает ряд масштабных спортивных зон, в том числе большой универсальный зал для игровых видов спорта со зрительскими трибунами, зал тяжелой атлетики, тренажерный зал и пятидесятиметровый плавательный бассейн. Реализация этого проекта позволит создать на территории республики спортивную базу для сборных команд в условиях высокогорья", - рассказал Хасанов, передает ТАСС.

Также по заявкам местных администраций муниципальных районов в программу строительства включают и другие объекты спортивной инфраструктуры, в том числе в популярных у туристов районах. Окончательное решение о начале строительства объектов зависит от финансирования из федерального и республиканского бюджетов, - добавил министр.

Напомним, Тырныауз расположен на высоте более 1 300 м над уровнем моря и является самым высокогорным городом России, а его природно-климатические условия признаны идеальными для тренировки спортсменов.