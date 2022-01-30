ЕС испугался газового эмбарго России и попросил газа у США и Азербайджана

30 янв. 20:13

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил сегодня, что Евросоюз опасается того, что Россия прекратит поставки природного газа в Европу. В связи с этим Брюссель активно ведет переговоры с другими поставщиками газа.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки", - сказано в блоге Жозепа Борреля.

При этом глава европейской дипломатии не уточнил, что дает основания Брюсселю ожидать от России эмбарго на природный газ. Напомним, что в настоящее время именно ЕС препятствует запуску нового российско-европейского газопровода "Северный поток-2", цель которого – гарантировать стабильность поставок в Европу.