СМИ: президентом Армении станет Ваагн Хачатурян

30 янв. 19:42

Газета "Грапарак" сообщила сегодня об утечке информации по выбору правящей партией "Гражданский договор" кандидата в президенты Армении. Если прежде источники утверждали, что в президенты будет выдвинут глава аппарата Никола Пашиняна Араик Арутюнян, то теперь они сообщают, что формальным главой армянского государства станет министр высоких технологий Вагган Хачатурян.

По данным газеты, замена кандидата связана с недовольством Арутюняном в общественном мнении. "На протяжении почти недели общественность выражала недовольство в связи с этим", – отметили журналисты.

Из-за этого "Гражданскому договору" пришлось еще раз провести внутренние переговоры о кандидате в президенты Армении, и им был избран Ваагн Хачатурян.

Напомним, что завтра президент Армении Армен Саркисян автоматически утратит свои полномочия в связи с подачей им 23 января прошения об отставке.