Грузия поставила рекорд по числу зимних олимпийцев

30 янв. 19:29

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Грузии, в этом году республика поставила рекорд по числу спортсменов, участвующих в Зимней Олимпиаде. В Пекине Грузию будут представлять сразу девять олимпийцев.

Отметив, что на Олимпиаде в Сочи (2014) и Олимпиаде в Пхенчхане (2018) Грузию представляли по 4 спортсмена, а до того их число колебалось от 3 до 6.

Рекорда удалось добиться благодаря победам грузинских фигуристов, взявшим лицензии на все четыре компонента соревнований в фигурном катании.

В итоге в мужском одиночном катании Грузию будет представлять Морис Квителашвили, в женском одиночном – Анастасия Губанова, в спортивных парах Лука Берулава-Карина Сафина, в спортивных танцах Георгий Ревия-Мария Казакова.

Также на Олимпиаду летит саночник Саба Кумариташвили и горнолыжники Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе.

Знамя Грузии понесут Морис Квителашвили и Нино Циклаури.