Сенатор США: санкции за "вторжение на Украину" могут быть введены против РФ авансом

30 янв. 19:14

Один из главных лоббистов жесткого антироссийского курса США, сенатор Роберт Менендес заявил сегодня, что часть "адских" санкций, которые Вашингтон приготовил на случай проникновения российских войск на Украину, могут быть введены и без каких-либо фактов "вторжения".

"Некоторые санкции могут быть применены авансом", - сообщил Роберт Менендес, не уточняя, о каких именно "авансных" санкциях может идти речь. Среди них может оказаться и отключение России от SWIFT.

"Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент мог задействовать этот вариант против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России", - приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что Конгресс США активно работает над подготовкой финальной версии пакета "адских" санкций.

Другой сенатор Джим Риш поведал, что работа над санкциями ведется в круглосуточном режиме.