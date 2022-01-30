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Сенатор США: санкции за "вторжение на Украину" могут быть введены против РФ авансом

Сенатор США: санкции за &quot;вторжение на Украину&quot; могут быть введены против РФ авансом

Один из главных лоббистов жесткого антироссийского курса США, сенатор Роберт Менендес заявил сегодня, что часть "адских" санкций, которые Вашингтон приготовил на случай проникновения российских войск на Украину, могут быть введены и без каких-либо фактов "вторжения".

"Некоторые санкции могут быть применены авансом", - сообщил Роберт Менендес, не уточняя, о каких именно "авансных" санкциях может идти речь. Среди них может оказаться и отключение России от SWIFT.

"Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент мог задействовать этот вариант против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России", - приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что Конгресс США активно работает над подготовкой финальной версии пакета "адских" санкций.

Другой сенатор Джим Риш поведал, что работа над санкциями ведется в круглосуточном режиме.

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