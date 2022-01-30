Сердар Азмун покинул "Зенит"

30 янв. 18:58

ФК "Зенит" официально сообщил сегодня об уходе из команды иранского нападающего Сердара Азмуна – форвард перешел в немецкий футбольный клуб "Байер".

"Футбольные клубы "Зенит" и "Байер" достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно", - рассказали в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

В "Зените" поблагодарили Сердара Азмуна за "невероятную результативность, радость от наших общих побед и любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам".

Напомним, что Сердар Азмун играл за "Зенит" с февраля 2019 года. За почти три года он сыграл 104 матча, в которых забил 62 гола и сделал 17 голевых передач. За это время "Зенит" трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок России и один раз взял Кубок России.